Михаил Мишустин посетил Якутский республиканский онкологический диспансер

«Главное, что фактически сейчас вы сделали цифровой след пациента, когда нужно абсолютно точно получить любую информацию МРТ, соответствующие анализы. Без каких-то специальных действий, без хождения по мукам, по бумагам, оказать любую помощь, уже имея практически все то, что сделали в результате ваши коллеги. И далее поделиться результатами с теми, кто дальше будет проводить лечение, диагностику. Огромная работа, и очень радует, что здесь очень много российских решений», — заявил Михаил Мишустин.