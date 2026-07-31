Председатель правительства России Михаил Мишустин посетил Якутский республиканский онкологический диспансер, сообщили в кабмине. Учреждение было открыто в 2024 году по нацпроекту «Здравоохранение», преемником которого с 2025-го является нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».
Глава правительства осмотрел центр лучевой диагностики, отделение рентгенохирургии, побывал в дневном стационаре и операционном блоке. Также он ознакомился с возможностями региональной информационной системы в сфере здравоохранения.
Диспансер состоит из стационара на 235 коек и поликлиники мощностью 210 посещений в день. Медицинская помощь оказывается с использованием свыше 1880 единиц оборудования экспертного класса.
В работу специалистов интегрированы современные сервисы: системы поддержки принятия врачебных решений и технологии искусственного интеллекта. Это повышает точность диагностики, ускоряет маршрутизацию пациентов, сокращает время принятия решений, гарантируя высокое качество и безопасность помощи.
Химиотерапевты внедряют инновационные методы лечения, которые повышают безопасность пациентов и эффективность противоопухолевой терапии. В лабораториях ведутся исследования опухолей для выявления различных генетических мутаций. В операционном блоке онкоцентра — шесть современных залов с централизованным управлением оборудованием. За 2025 год там выполнено свыше 4,9 тыс. операций.
«Главное, что фактически сейчас вы сделали цифровой след пациента, когда нужно абсолютно точно получить любую информацию МРТ, соответствующие анализы. Без каких-то специальных действий, без хождения по мукам, по бумагам, оказать любую помощь, уже имея практически все то, что сделали в результате ваши коллеги. И далее поделиться результатами с теми, кто дальше будет проводить лечение, диагностику. Огромная работа, и очень радует, что здесь очень много российских решений», — заявил Михаил Мишустин.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.