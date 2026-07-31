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Гранты на инновационные разработки получат 10 ученых Тверской области

В их числе — студенты и аспиранты ведущих вузов региона.

Гранты в 1 млн рублей на инновационные разработки получат 10 молодых ученых Тверской области по итогам конкурса «Студенческий стартап». Поддержка была оказана по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.

Проекты победителей от Верхневолжья относятся к востребованным в экономике и других сферах направлениям: новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, новые материалы и химические технологии, цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения. Все это разработки студентов и аспирантов Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского госуниверситета, Тверского государственного медуниверситета и других вузов. Всего Фонд содействия инновациям выбрал 2250 проектов со всей страны — все они будут поддержаны грантами.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.