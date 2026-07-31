Гранты на инновационные разработки получат 10 ученых Тверской области

Проекты победителей от Верхневолжья относятся к востребованным в экономике и других сферах направлениям: новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, новые материалы и химические технологии, цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения. Все это разработки студентов и аспирантов Тверской государственной сельскохозяйственной академии, Тверского госуниверситета, Тверского государственного медуниверситета и других вузов. Всего Фонд содействия инновациям выбрал 2250 проектов со всей страны — все они будут поддержаны грантами.