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В Калининграде на двух оживлённых перекрёстках изменят режим работы светофоров

Сигнальные устройства перенастроят 31 июля.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на двух оживлённых перекрёстках 31 июля изменят режим работы светофоров. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.

Максимальные изменения коснутся сигнальных устройств на пересечении ул. Александра Суворова, Транспортной и Иркутской, где также появились новые дорожные знаки и разметка. Тестовая настройка будет проходить с 8:00 до 12:00. Городские власти рассчитывают, что после этого увеличится пропускная способность магистрали за счёт того, что светофоры будут работать в зависимости от интенсивности транспортных потоков в течение суток. Для этого на перекрёстке собирали данные по количеству проезжающих авто.

«Просим извинить за возможные неудобства, а также внимательно следовать сигналам светофоров, предписаниям знаков и дорожной разметки», — обратились к водителям в мэрии.

Из-за переноса пешеходного перехода по-новому будет работать светофор на пересечении ул. Гагарина, Куйбышева и Чувашской. Водителей и пешеходов также просят быть внимательными в первые дни после перенастройки.

В Калининграде у ТЦ «Пассаж» на Гаражной изменили схему движения и режим работы светофоров. Что нового в самом центре города и почему это касается не только автомобилистов, но и пешеходов, читайте в обзоре «Клопс».

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