В Калининграде на двух оживлённых перекрёстках изменят режим работы светофоров

В Калининграде на двух оживлённых перекрёстках 31 июля изменят режим работы светофоров. Об этом предупредили в пресс-службе городской администрации.
Максимальные изменения коснутся сигнальных устройств на пересечении ул. Александра Суворова, Транспортной и Иркутской, где также появились новые дорожные знаки и разметка. Тестовая настройка будет проходить с 8:00 до 12:00. Городские власти рассчитывают, что после этого увеличится пропускная способность магистрали за счёт того, что светофоры будут работать в зависимости от интенсивности транспортных потоков в течение суток. Для этого на перекрёстке собирали данные по количеству проезжающих авто.
«Просим извинить за возможные неудобства, а также внимательно следовать сигналам светофоров, предписаниям знаков и дорожной разметки», — обратились к водителям в мэрии.
Из-за переноса пешеходного перехода по-новому будет работать светофор на пересечении ул. Гагарина, Куйбышева и Чувашской. Водителей и пешеходов также просят быть внимательными в первые дни после перенастройки.
В Калининграде у ТЦ «Пассаж» на Гаражной изменили схему движения и режим работы светофоров. Что нового в самом центре города и почему это касается не только автомобилистов, но и пешеходов, читайте в обзоре «Клопс».