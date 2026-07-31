В Калининграде на двух оживлённых перекрёстках изменят режим работы светофоров

Максимальные изменения коснутся сигнальных устройств на пересечении ул. Александра Суворова, Транспортной и Иркутской, где также появились новые дорожные знаки и разметка. Тестовая настройка будет проходить с 8:00 до 12:00. Городские власти рассчитывают, что после этого увеличится пропускная способность магистрали за счёт того, что светофоры будут работать в зависимости от интенсивности транспортных потоков в течение суток. Для этого на перекрёстке собирали данные по количеству проезжающих авто.