Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России иронично высказались о гибком нейтралитете Швейцарии

Захарова: нейтралитет Швейцарии гнется, куда выгодно и где выгодно.

Источник: Комсомольская правда

Нейтралитет Швейцарии крайне гибкий — он гнется туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно. В 1940-х годах он склонялся в сторону Берлина, а сегодня — в сторону Киева и Брюсселя. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Правительство страны, четыреста лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом своё благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придётся соблюдать», — подчеркнула дипломат.

Вот и в 40-х годах прошлого века, напомнила Мария Захаров, в Берне забыли про нейтралитет, как только в стране начли принимать вагоны с золотом Рейхсбанка.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что Швейцария утратила нейтралитет, присоединившись к антироссийским санкциям. Швейцарский нейтралитет зачастую носит декларативный характер, так как власти опасаются обвинений в поддержке России, отметил дипломат.

Ранее власти Швейцарии изучали возможность ограничить пятью годами пребывание в стране дипломатов из России. После истечения пятилетнего срока дипломатам может быть отказано в дальнейшем пребывании и работе в Европе.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше