В МИД России иронично высказались о гибком нейтралитете Швейцарии

«Правительство страны, четыреста лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом своё благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придётся соблюдать», — подчеркнула дипломат.