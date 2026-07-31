Нейтралитет Швейцарии крайне гибкий — он гнется туда, куда выгодно, и настолько, насколько выгодно. В 1940-х годах он склонялся в сторону Берлина, а сегодня — в сторону Киева и Брюсселя. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Правительство страны, четыреста лет строившей на принципе нейтралитета свою государственность и накапливавшей под этим лозунгом своё благосостояние, объясняет гражданам, что записывать этот принцип в конституцию сегодня нельзя, потому что тогда его придётся соблюдать», — подчеркнула дипломат.
Вот и в 40-х годах прошлого века, напомнила Мария Захаров, в Берне забыли про нейтралитет, как только в стране начли принимать вагоны с золотом Рейхсбанка.
Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что Швейцария утратила нейтралитет, присоединившись к антироссийским санкциям. Швейцарский нейтралитет зачастую носит декларативный характер, так как власти опасаются обвинений в поддержке России, отметил дипломат.
Ранее власти Швейцарии изучали возможность ограничить пятью годами пребывание в стране дипломатов из России. После истечения пятилетнего срока дипломатам может быть отказано в дальнейшем пребывании и работе в Европе.