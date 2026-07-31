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С Дона в Абхазию отправили 19,5 тонны свинины

Об этом сообщает пресс-служба территориального управления Россельхознадзора.

С Дона в Абхазию отправили 19,5 тонны свинины. Об этом сообщает пресс-служба территориального управления РоссельхознадзораВ период с 17 по 24 июля 2026 года донские специалисты проверили и оформили крупную партию мяса для вывоза за рубеж. Общий вес отправленной в Абхазию свинины составил 19,5 тонны. Ветеринарные врачи признали продукцию полностью безопасной. Она соответствует всем строгим требованиям страны-импортера. Качество товара подтвердили результаты лабораторных исследований. Проверка через систему Меркурий не выявила никаких нарушений в части законности происхождения мяса. Официальное разрешение на вывоз груза было успешно выдано в автоматизированной системе Аргус.

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