«Это кусок пластика!»: красноярка обнаружила посторонний предмет в колбасе (видео)

В сети активно обсуждают видеозапись жительницы Красноярска, которая заявила, что обнаружила в колбасе известной марки кусок пластика. На ситуацию отреагировали в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Ролик опубликовал медиапроект SHOT ПРОВЕРКА. По словам девушки, колбасу с неприятным сюрпризом она приобрела в одном из местных супермаркетов.
«Купили вчера вот такую колбасу “Мираторг”. Смотрите, что мне попалось. Это просто кусок пластика!» — рассказала красноярка на видео.
В краевом Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что пищевая продукция не должна содержать никаких посторонних предметов.
«Это нарушение законодательства. Поэтому просим пострадавшую обратиться в наш адрес, чтобы мы смогли разобраться в ситуации и принять меры в отношении нарушителей», — сообщили в ведомстве.
Специалисты напомнили красноярцам, что в случае обнаружения посторонних предметов в продуктах питания не стоит ограничиваться публикациями в соцсетях — для проведения проверки и принятия мер необходимо направить официальное обращение в Роспотребнадзор.
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