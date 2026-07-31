Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Это кусок пластика!»: красноярка обнаружила посторонний предмет в колбасе (видео)

В сети активно обсуждают видеозапись жительницы Красноярска, которая заявила, что обнаружила в колбасе известной марки кусок пластика.

В сети активно обсуждают видеозапись жительницы Красноярска, которая заявила, что обнаружила в колбасе известной марки кусок пластика. На ситуацию отреагировали в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Ролик опубликовал медиапроект SHOT ПРОВЕРКА. По словам девушки, колбасу с неприятным сюрпризом она приобрела в одном из местных супермаркетов.

«Купили вчера вот такую колбасу “Мираторг”. Смотрите, что мне попалось. Это просто кусок пластика!» — рассказала красноярка на видео.

В краевом Управлении Роспотребнадзора подчеркнули, что пищевая продукция не должна содержать никаких посторонних предметов.

«Это нарушение законодательства. Поэтому просим пострадавшую обратиться в наш адрес, чтобы мы смогли разобраться в ситуации и принять меры в отношении нарушителей», — сообщили в ведомстве.

Специалисты напомнили красноярцам, что в случае обнаружения посторонних предметов в продуктах питания не стоит ограничиваться публикациями в соцсетях — для проведения проверки и принятия мер необходимо направить официальное обращение в Роспотребнадзор.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше