В Азовском районе из-за утренней атаки БПЛА повреждения получил частный дом

Силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, продолжавшуюся с 9:00. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Около десятка дронов были уничтожены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азовском и Мясниковском районах.
В Азовском районе повреждения получил частный дом. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что за последние сутки силы ПВО уничтожили и подавили 150 БПЛА над Ростовской областью.
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