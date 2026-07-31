Mash: Белые грибы практически исчезли из российских лесов

В лесах Подмосковья грибники стали замечать Мутинус Равенеля. Это гриб, который также известен как «сморчок вонючий» или «веселка вонючая». Что это за гриб, не опасен ли он и можно ли собирать обычные грибы, которые растут с ним рядом, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров.