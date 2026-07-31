Mash: Белые грибы практически исчезли из российских лесов

Белые грибы практически исчезли из российских лесов. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщил Telegram-канал Mash.
Специалисты связывают это с изменениями климата и ростом популярности грибного туризма, который может негативно влиять на грибницы. По словам экспертов, многие места, где раньше массово росли белые грибы, сейчас либо разрушены, либо заняты другими видами — в частности, лисичками.
Причиной называют два основных фактора. Первый — развитие грибного туризма. Некоторые участники организованных походов не соблюдают правила сбора грибов: повреждают почву, нарушают лесную подстилку и тем самым разрушают условия, необходимые для восстановления грибниц.
Вторая причина — изменения окружающей среды, включая климатические факторы и загрязнение. Состояние почвы, качество воды и накопление вредных веществ могут влиять на процессы в лесной экосистеме.
Белый гриб считается одним из самых чувствительных видов: для его роста необходимы чистая почва, определенный уровень влажности и тесная связь с конкретными деревьями. При нарушении этих условий он постепенно исчезает, уступая место более устойчивым видам, например лисичкам.
Эксперты отмечают, что основной сезон белых грибов начинается в сентябре, однако уже в июле можно оценить предварительные перспективы урожая. По текущим данным, грибников ожидает серьезный дефицит, а сезон может оказаться неудачным, сообщается в публикации.
В лесах Подмосковья грибники стали замечать Мутинус Равенеля. Это гриб, который также известен как «сморчок вонючий» или «веселка вонючая». Что это за гриб, не опасен ли он и можно ли собирать обычные грибы, которые растут с ним рядом, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по грибам Дмитрий Тихомиров.