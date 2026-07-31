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Ученый из Петербурга нашел способ собирать сложные молекулы для лекарств

Химик Алексей Дубовцев предложил заменить ртутный катализатор на золотой.

Химик Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Алексей Дубовцев нашел способ собирать сложные молекулы для лекарств с помощью золота. Такой метод может помочь быстрее и экологичнее создавать перспективные молекулы для будущих препаратов, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в вузе.

В химии для сборки нужных молекул используют катализаторы — вещества, которые ускоряют реакцию. Раньше для этого применяли ртуть — токсичный металл. Ученый предложил заменить ее на золото: оно не только безопаснее, но и эффективнее.

«В одном из экспериментов я напрямую сравнил эффективность ртутного и золотого катализаторов. Комплексы золота продуктивны в каталитической загрузке на порядок ниже, чем та, что используется для соединений ртути. Кроме того, катализируемая благородным металлом реакция протекает в исключительно мягких условиях. Всего в рамках диссертации синтезировано более 650 новых соединений, среди которых пирролы, хинолины, оксазолы, индолы и другие структуры, лежащие в основе многих современных лекарственных препаратов», — отметил химик Алексей Дубовцев.

Раньше считалось, что золото химически инертно и почти не вступает в реакции. Однако в конце XX — начале XXI века ученые выяснили, что в виде специальных комплексов золото может активировать особые связи в молекулах. Именно это свойство и использовал Алексей Дубовцев.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.