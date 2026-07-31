Ученый из Петербурга нашел способ собирать сложные молекулы для лекарств

«В одном из экспериментов я напрямую сравнил эффективность ртутного и золотого катализаторов. Комплексы золота продуктивны в каталитической загрузке на порядок ниже, чем та, что используется для соединений ртути. Кроме того, катализируемая благородным металлом реакция протекает в исключительно мягких условиях. Всего в рамках диссертации синтезировано более 650 новых соединений, среди которых пирролы, хинолины, оксазолы, индолы и другие структуры, лежащие в основе многих современных лекарственных препаратов», — отметил химик Алексей Дубовцев.