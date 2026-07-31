Аномальную жару прогнозируют в первые дни августа в Казахстане

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток погода в Казахстане останется неустойчивой.
На большей части территории страны сохранится аномально жаркая погода, а осадки на большей части РК будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер.
Лишь в северных и центральных регионах прогнозируется сильный дождь с градом и шквалистым ветром.
Наиболее высокие температуры ожидаются на юге, юго-востоке, востоке и в центральных областях, там воздух днем прогреется до +35…+40 градусов.
На западе страны уже с 1 августа начнется смена погодных условий, температура воздуха немного понизится, однако останется выше климатической нормы.