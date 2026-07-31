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Аномальную жару прогнозируют в первые дни августа в Казахстане

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в первые дни августа, 1−3 числа. На большей части страны ожидается аномальная жара, передает NUR.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 54% 758 мм рт. ст. +29°

Согласно прогнозу, в ближайшие трое суток погода в Казахстане останется неустойчивой.

На большей части территории страны сохранится аномально жаркая погода, а осадки на большей части РК будут носить преимущественно локальный и кратковременный характер.

Лишь в северных и центральных регионах прогнозируется сильный дождь с градом и шквалистым ветром.

Наиболее высокие температуры ожидаются на юге, юго-востоке, востоке и в центральных областях, там воздух днем прогреется до +35…+40 градусов.

На западе страны уже с 1 августа начнется смена погодных условий, температура воздуха немного понизится, однако останется выше климатической нормы.