Нижегородцам напомнили о штрафах за неправильную парковку у воды

Он уточнил, что правила парковки зависят от типа водоёма. Например, если речь идёт о реках и ручьях длиной до 10 километров, автомобиль следует оставлять не ближе 50 метров от воды. Для рек и ручьёв длиной от 10 до 50 километров это расстояние увеличивается до 100 метров, а для рек длиной более 50 километров — до 200 метров.