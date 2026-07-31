Нижегородцам напомнили о штрафах за неправильную парковку у воды

Парковка автомобилей вблизи водоёмов строго запрещена и может повлечь за собой административные штрафы. Об этом напомнил юрист Лев Воропаев в беседе с изданием «Российская газета».
Он уточнил, что правила парковки зависят от типа водоёма. Например, если речь идёт о реках и ручьях длиной до 10 километров, автомобиль следует оставлять не ближе 50 метров от воды. Для рек и ручьёв длиной от 10 до 50 километров это расстояние увеличивается до 100 метров, а для рек длиной более 50 километров — до 200 метров.
В случае с озёрами и водохранилищами минимальное расстояние до автомобиля составляет 50 метров. Если же автомобиль паркуется вблизи моря, то это расстояние должно составлять 500 метров.
За нарушение этих правил физические лица могут быть оштрафованы на сумму от 3 до 4,5 тысячи рублей. Для юридических лиц штрафы значительно выше и составляют от 200 до 400 тысяч рублей.
Стоит отметить, что парковаться можно на дороге, которая примыкает к водоёму (даже если она идёт параллельно берегу) и на специально оборудованной стоянке с твёрдым покрытием.
Как ранее сообщал сайт pravda-nn.ru, штрафы за стоянку под знаком в очереди на АЗС не отменят в Нижегородской области.