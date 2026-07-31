Какие бывают виды практики в вузе, и зачем они нужны

Во время обучения в вузе или колледже студенты проходят обязательную практическую подготовку: знакомятся со сферой, в которой предстоит работать, решают задачи организации и собирают информацию для выпускной работы. РБК Life рассказывает, какие виды практики существуют и чем они отличаются.
Содержание.
Что это.
Учебная.
Производственная.
Преддипломная.
Частые вопросы.
Главное.
Что такое практика, и для чего она нужна студентам.
Практика — это обязательная часть любой образовательной программы в российских вузах, которая направлена на развитие и закрепление профессиональных компетенций студентов в реальных условиях. Во время ее прохождения будущие специалисты выполняют конкретные задачи, напрямую связанные с их будущей профессией [1].
Несмотря на разницу специальностей, все виды практической подготовки имеют общие цели:
Закрепление теории. Студенты могут на деле применить полученные теоретические знания.
Получение опыта. Учащиеся узнают, как работать с оборудованием, документацией, программами, которые понадобятся в реальной работе. Параллельно развиваются личностные навыки: студенты учатся общаться в команде, соблюдать субординацию, распределять рабочее время и принимать самостоятельные решения.
Сбор материалов. Прохождение практики позволяет накопить собственную базу материалов и кейсов, которые станут основой для курсовых работ или выпускной квалификационной работы (ВКР).
Налаживание контактов с потенциальным работодателем. Хорошо проявивший себя практикант может получить предложение о трудоустройстве.
По итогам прохождения практики студент должен подготовить отчет, в котором он фиксирует выполненные задачи и полученные навыки, а также делает выводы. Содержание документа и требование к нему каждый вуз устанавливает самостоятельно. Как правило, к отчету прилагают характеристику руководителя предприятия, на котором студент осваивал первые рабочие навыки.
Учебную практику иначе называют ознакомительной, так как на этом этапе студенты только знакомятся с будущей профессией.
(Фото: Oleksii Didok / Shutterstock / FOTODOM).
Учебная практика.
Учебная практика — это первый этап знакомства с профессией, который студенты проходят, как правило, на младших курсах [2]. В этот период учащиеся закрепляют теоретические знания, которые получили на лекциях и семинарах, и формируют базовые профессиональные навыки.
Учебная практика может проходить в самом вузе — в учебных лабораториях, мастерских или компьютерных классах — или на предприятии, сфера деятельности которого связана со специальностью учащегося. Первый вариант можно встретить у студентов технических и естественно-научных направлений, второй — у будущих педагогов, медиков, экономистов, журналистов и юристов. Окончательный формат зависит от конкретной образовательной программы и возможностей университета.
Ключевые задачи учебной практики:
применить теоретические знания на практике, освоить базовые рабочие инструменты;
получить представление о будущей профессии;
познакомиться с отраслью и спецификой конкретного предприятия;
развить навыки работы с профессиональной документацией;
сформировать опыт деловой коммуникации;
понять основы ведения профессиональной отчетности и делопроизводства [3].
Производственная практика.
Производственная практика — это этап обучения, который студенты старших курсов проходят на базе организаций по профилю специальности для получения опыта профессиональной деятельности [2]. В этот период практикант временно берет на себя функции штатного сотрудника и выполняет реальные задачи под присмотром наставника.
В зависимости от профиля, старшекурсники могут пройти практику в различных организациях:
Школах, гимназиях, детских садах и колледжах — актуально для будущих педагогов, психологов и лингвистов.
Больницах, поликлиниках и частных медцентрах — подходит для студентов медицинских факультетов.
Коммерческих компаниях, заводах и банках — уместно для экономистов, инженеров, маркетологов и ИТ-специалистов.
Государственных учреждениях и ведомствах — оптимально для будущих юристов, управленцев и социологов.
Студенты педагогических вузов часто проходят производственную практику в школе.
(Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости).
Как оценивают производственную практику.
В российском законодательстве нет единого фиксированного перечня критериев для оценки практики, и они могут различаться в зависимости от вуза и направления подготовки.
Как правило, итог складывается из суммы баллов за качество следующих элементов:
Дневник практики. Он должен содержать ежедневные записи о проделанной работе, соответствовать установленной форме и иметь подписи руководителя от организации.
Отчет о практике. Документ должен иметь четкую структуру, глубоко раскрывать тему, соответствовать индивидуальному заданию и объему, отражать самостоятельность студента.
Отзыв руководителя предприятия. Характеристика описывает профессиональные и личные качества студента, уровень дисциплины, инициативность и умение применять теоретические знания на практике.
Защита отчета. Проходит перед комиссией, которая оценивает качество доклада, владение профессиональной терминологией и ответы на вопросы.
Преддипломная практика.
Преддипломная практика — это завершающий этап обучения, в рамках которого выпускники применяют в работе полученную за время обучения информацию и пробуют себя в выбранной профессии. Она направлена на глубокую проработку научно-исследовательской темы, выбранной для ВКР, и ее план студенты должны согласовать с научным руководителем.
Для прохождения преддипломной практики выпускники выбирают варианты с учетом специфики будущей профессии:
Коммерческие компании. Помогают погрузиться в реальные бизнес-процессы, применить знания на практике.
Государственные учреждения. Подходят тем, кто планирует строить карьеру на госслужбе и хочет понять принципы административного управления.
Научные лаборатории или кафедры вуза. Подходящий вариант для будущих исследователей, которые планируют поступать в аспирантуру и собирают академическую базу.
Стартапы и НКО. Позволяют получить разносторонний опыт и поработать в социально значимых проектах.
Продолжительность преддипломной практики зависит от конкретного вуза, но стандартные сроки обычно составляют от четырех до восьми недель. За это время студенту необходимо накопить уникальные кейсы, провести аналитику и выявить проблемы предприятия, чтобы предложить их решение в практической главе диплома.
Благодаря успешному прохождению преддипломной практики студенты могут получить предложение о трудоустройстве еще до выпуска из вуза.
От прохождения преддипломной практики напрямую зависит итог выпускной квалификационной работы.
(Фото: Photodiem / Shutterstock / FOTODOM).
Частые вопросы.
В чем разница между практикой и стажировкой?
Практика — это обязательный элемент учебной программы. Ее сроки, место и приуроченные к ней задания определяет вуз, а результат оценивают преподаватели. Как правило, предприятие не оплачивает практику, так как студент проходит ее в рамках учебной программы, а не по трудовому договору. Запись в трудовую книжку организация также не делает.
Цель стажировки — освоение конкретных рабочих навыков с возможностью последующего перехода в штат компании. Она предполагает трудоустройство на определенный период, когда человек заключает трудовой договор, получает зарплату и запись в трудовую книжку.
Могут ли отчислить из-за практики?
Да, потому что практика — такая же обязательная часть учебы, как семинары или экзамены. Если вовремя не сдать документы или получить за защиту «незачет», у студента появится задолженность по учебе. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», вуз дает две попытки, чтобы ее закрыть: сначала преподавателю, а затем — специальной комиссии [4]. Если выпускник не сможет защитить преддипломную практику, университет имеет право издать приказ об отчислении за неуспеваемость.
Тем не менее некоторые вузы могут предоставить альтернативу практике — например, защитить научно-исследовательскую работу или пройти стажировку по специальности.
Одна из ключевых целей любого вида практики — получить реальный опыт, полезный для будущей работы.
(Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости).
Можно ли пройти практику удаленно?
Возможность дистанционного прохождения зависит от специфики будущей профессии, внутренних регламентов университета и технической политики принимающей организации.
В некоторых вузах формат может действовать для студентов ИТ-направлений, будущих маркетологов, контент-менеджеров или аналитиков, которые могут работать дистанционно.
Некоторые вузы допускают для студентов определенных специальностей дистанционный формат прохождения практики.
(Фото: magnific).
Может ли практика быть оплачиваемой?
Если студент заключает с предприятием трудовой договор, ему обязаны платить зарплату. Но чаще всего компании оформляют учащихся по договору о практике без оплаты. В некоторых отраслях, например, в ИТ или на производстве, практикантам могут платить, но это скорее исключение, чем правило.
Что делать, если не нашли место для практики?
Для начала необходимо обратиться в деканат вуза. У большинства университетов есть налаженные связи с предприятиями, куда могут определить практикантов. Если практика предполагает самостоятельный поиск, стоит начать с Центра карьеры вуза, в котором часто есть база вакансий и стажировок.
Также подходящее место можно найти через сайты по поиску работы и профильные сообщества.
Главное о видах практики.
Практика — обязательная часть образовательного процесса, которая нужна для закрепления теории и получения профессиональных навыков.
Учебная практика знакомит младшекурсников с основами профессии.
Производственная практика требует от студента полноценного выполнения обязанностей сотрудника на реальном предприятии.
Преддипломная практика необходима для сбора информации для подготовки практической части выпускной квалификационной работы.
За несдачу отчета, дневника или за плохую характеристику студенту может грозить академическая задолженность, а впоследствии — отчисление.
В отличие от стажировки, прохождение практики, как правило, не оплачивают, кадровая служба организации не делает запись в трудовой книжке.