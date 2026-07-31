Какие бывают виды практики в вузе, и зачем они нужны

Да, потому что практика — такая же обязательная часть учебы, как семинары или экзамены. Если вовремя не сдать документы или получить за защиту «незачет», у студента появится задолженность по учебе. Согласно закону «Об образовании в Российской Федерации», вуз дает две попытки, чтобы ее закрыть: сначала преподавателю, а затем — специальной комиссии [4]. Если выпускник не сможет защитить преддипломную практику, университет имеет право издать приказ об отчислении за неуспеваемость.