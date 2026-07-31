Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим опасности по БПЛА действовал в Нижегородской области 31 июля

Угроза атаки существовала с часу ночи.

Источник: Живем в Нижнем

31 июля в Нижегородской области вводили режим опасности по БПЛА. Жители получили соответствующие СМС-оповещения около часа ночи.

Это режим действовал в регионе почти до восьми утра. Граждан просят не приближаться к обломкам беспилотников. При необходимости следует обратиться по номеру 112.

Отметим, что ночью над Нижним Новгородом действовали ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт имени В. П. Чкалова принимал и выпускал рейсы только по согласованию.

Напомним, что вчера в регионе также объявляли беспилотную опасность.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше