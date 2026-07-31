Режим опасности по БПЛА действовал в Нижегородской области 31 июля

31 июля в Нижегородской области вводили режим опасности по БПЛА. Жители получили соответствующие СМС-оповещения около часа ночи.
Это режим действовал в регионе почти до восьми утра. Граждан просят не приближаться к обломкам беспилотников. При необходимости следует обратиться по номеру 112.
Отметим, что ночью над Нижним Новгородом действовали ограничения на использование воздушного пространства. Аэропорт имени В. П. Чкалова принимал и выпускал рейсы только по согласованию.
Напомним, что вчера в регионе также объявляли беспилотную опасность.
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