Лукашенко прилетел 31 июля в район, где обещают много работы, и спросил, что сделали за ночь

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел 31 июля в один из белорусских регионов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Так стало известно, что 31 июля белорусский лидер продолжает работать в Брестской области.
Накануне глава государства прилетел в Брест и сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать. А еще лидер страны заявил, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми.
В пятницу, 31 июля, стало известно, что рабочая командировка Александра Лукашенко продолжится в Березе. В центре внимания будет сельское хозяйство. При этом глава республики даст комплексную оценку работы отрасли: уборочной кампании, производству сельхозтехники, переработке молока.
— Работы в пятницу будет много, — анонсировали телеграм-канал «Пул Первого».
Также рассказали, что в президентском графике запланировано и торжественное мероприятие.
И еще сообщили, что по прибытию в Березу первым вопросом Александра Лукашенко председателю Брестского областного исполнительного комитета Петру Пархомчику было:
— Сколько процентов убрал за ночь?
Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».