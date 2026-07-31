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Лукашенко прилетел 31 июля в район, где обещают много работы, и спросил, что сделали за ночь

Лукашенко 31 июля прилетел на вертолете в регион, где будет много работы.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел 31 июля в один из белорусских регионов, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Так стало известно, что 31 июля белорусский лидер продолжает работать в Брестской области.

Накануне глава государства прилетел в Брест и сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать. А еще лидер страны заявил, что решение отправлять недобросовестных работников в армию — не издевательство над людьми.

В пятницу, 31 июля, стало известно, что рабочая командировка Александра Лукашенко продолжится в Березе. В центре внимания будет сельское хозяйство. При этом глава республики даст комплексную оценку работы отрасли: уборочной кампании, производству сельхозтехники, переработке молока.

— Работы в пятницу будет много, — анонсировали телеграм-канал «Пул Первого».

Также рассказали, что в президентском графике запланировано и торжественное мероприятие.

И еще сообщили, что по прибытию в Березу первым вопросом Александра Лукашенко председателю Брестского областного исполнительного комитета Петру Пархомчику было:

— Сколько процентов убрал за ночь?

Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».

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