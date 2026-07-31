Институт гастрономии СФУ открыл прием документов на новый учебный год

Одной из особенностей обучения в институте является практико-ориентированный подход. Уже с первого курса студенты погружаются в профессию: проходят практику, работают с действующими экспертами отрасли и участвуют в реальных проектах. Полученный во время учебы опыт помогает выпускникам при дальнейшем трудоустройстве.