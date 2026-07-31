Институт гастрономии СФУ открыл прием документов на новый учебный год

В Институте гастрономии Сибирского федерального университета открыт прием документов на 2026 учебный год. Абитуриенты могут выбрать программы бакалавриата и магистратуры в сфере гастрономии, ресторанного и отельного менеджмента, а также узнать о возможностях дополнительного профессионального образования.
Одной из особенностей обучения в институте является практико-ориентированный подход. Уже с первого курса студенты погружаются в профессию: проходят практику, работают с действующими экспертами отрасли и участвуют в реальных проектах. Полученный во время учебы опыт помогает выпускникам при дальнейшем трудоустройстве.
Важной частью образовательного процесса является развитие предпринимательских компетенций. Студенты получают знания и инструменты для запуска собственных проектов еще во время обучения — от гастрономических концепций и кондитерских до ресторанов и консалтинговых проектов в сфере гостеприимства.
В 2026 году Институт гастрономии СФУ выпустил рекордное число студентов. В институте отмечают, что это подтверждает устойчивый интерес к образовательным программам и востребованность квалифицированных специалистов в индустрии гостеприимства.
Прием документов продлится:
до 4 августа — для поступающих в магистратуру; до 10 августа — для поступающих на бакалавриат после получения среднего профессионального образования; до 14 августа — для выпускников школ, поступающих по результатам ЕГЭ.
Для участия в конкурсном отборе на программы бакалавриата необходимо набрать не менее:
40 баллов по профильной математике; 45 баллов по обществознанию, или 46 баллов по информатике и ИКТ, или 40 баллов по иностранному языку; 40 баллов по русскому языку.
Указанные результаты являются минимальными для участия в конкурсе и не гарантируют зачисление.
Для абитуриентов и их родителей Институт гастрономии СФУ регулярно проводит Дни открытых дверей в очном и дистанционном форматах. На встречах можно познакомиться с образовательными программами, задать вопросы преподавателям, узнать о правилах приема и перспективах профессионального развития.
Анонсы мероприятий публикуются в официальных сообществах института во «ВКонтакте», Telegram и на официальном сайте.
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