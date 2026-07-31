Власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков

— Среди ключевых требований — организация авторизации пользователей через Госуслуги, передача данных о поездках, ограничение скорости до 25 километров в час и автоматическое снижение скорости в «медленных зонах», а также к размещению идентификационных номеров, — пояснили о соглашении в пресс-службе администрации Екатеринбурга.