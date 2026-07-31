Власти Екатеринбурга разрабатывают новые ограничения для самокатчиков

Власти Екатеринбурга рассказали о новых ограничениях для самокатчиков, которые планируется ввести до конца 2026 года. Сейчас проект нового соглашения с кикшеринговыми компаниями находится на этапе разработки. Ведется и подготовка изменений в Правила благоустройства города.
— Среди ключевых требований — организация авторизации пользователей через Госуслуги, передача данных о поездках, ограничение скорости до 25 километров в час и автоматическое снижение скорости в «медленных зонах», а также к размещению идентификационных номеров, — пояснили о соглашении в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
За нарушение данных правил для кикшеринговых компаний предусмотрены санкции. Так, в качестве наказания их парк транспорта могут сократить до 500 единиц. Также возможно введение запрета на использование муниципальных парковок.
Правила благоустройства установят порядок размещения СИМ. Например, будет запрещено оставлять самокаты вблизи социальных учреждений, на остановках, газонах, узких тротуарах и придомовых участках. Брошенный в неположенном месте транспорт будет эвакуирован. Данные правила вскоре рассмотрит городская Дума.
— После принятия постановления начнется работа по закреплению штрафов и платы за хранение в областном законодательстве, — отметили в мэрии.
Затем будет заключено новое соглашение с кикшеринговыми компаниями. Планируется, что все изменения будут действовать в следующем самокатном сезоне.