В Прикамье за 30 и 31 июля ликвидировали четыре лесных пожара

Четыре лесных пожара общей площадью 1,69 га. ликвидировали за 30 и 31 июля в крае, собщили в Министерстве природных ресурсов Прикамья.
Возгорания произошли в Гайнском и Чердынском лесничествах. Два из них обнаружил лётчик-наблюдатель во время авиапатрулирования в Гайнском лесничестве — на территориях Пятигорского и Верхне-Камского участковых лесничеств. На тушении работали парашютисты-пожарные Гайнского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз» и сотрудники арендатора участка.
В Чердынском лесничестве к работе привлекли специалистов пожарной части № 101, сотрудников лесничества и парашютистов-пожарных Ныробского отделения.
Всего с начала пожароопасного сезона в Пермском крае зарегистрировали 24 лесных пожара на общей площади 26,18 га. По состоянию на утро 31 июля действующих возгораний в лесном фонде нет.
При обнаружении возгорания в лесу звоните в Региональную диспетчерскую службу по телефону 8 (342) 241−08−52, 234−94−44 или на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00.
Напомним, в Перми на реках Мулянка и Пыж продолжаются работы по ликвидации разлива нефтепродуктов. В устье Мулянки перед впадением в Каму установили дополнительный боновый рубеж. Подробности — в.