В Прикамье за 30 и 31 июля ликвидировали четыре лесных пожара

Возгорания произошли в Гайнском и Чердынском лесничествах. Два из них обнаружил лётчик-наблюдатель во время авиапатрулирования в Гайнском лесничестве — на территориях Пятигорского и Верхне-Камского участковых лесничеств. На тушении работали парашютисты-пожарные Гайнского отделения ГБУ ПК «Гослесхоз» и сотрудники арендатора участка.