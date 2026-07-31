Авиакомпании с рейсами Калининград — Ижевск запретили коммерческие перевозки

«Приостановка деятельности “ИжАвиа” — вынужденная мера, которая позволит нам в условленное время пересобрать компанию и усилить меры безопасности, а также устранить все замечания. При этом наша авиационная техника исправна и будет эксплуатироваться в течение этого времени. Борта “ИжАвиа” арендуют другие перевозчики. Сейчас идет активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями. Транспортная доступность для жителей и гостей Удмуртии по итогу мероприятий улучшится», — пояснил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.