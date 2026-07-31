Авиакомпании с рейсами Калининград — Ижевск запретили коммерческие перевозки

С 1 августа авиакомпания «ИжАвиа» не сможет выполнять коммерческие перевозки и приостанавливает продажу билетов, в том числе в Калининград. Приказ об аннулировании сертификата эксплуатанта подписал руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, сообщает пресс-служба федерального агентства воздушного транспорта.
Ранее в отношении сертификата эксплуатанта авиакомпании «ИжАвиа» действовали ограничения. Их ввели три месяца назад по итогам профилактического визита на производственную базу перевозчика в аэропорту Ижевска. Руководству авиакомпании рекомендовали пересмотреть подходы к управлению безопасностью полетов, провести структурные и кадровые изменения, а также тщательный внутренний аудит собственных подразделений по поддержанию летной годности и техническому обслуживанию авиатехники.
В отведенный срок авиакомпания не устранила критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов, сообщает пресс-служба.
«Приостановка деятельности “ИжАвиа” — вынужденная мера, которая позволит нам в условленное время пересобрать компанию и усилить меры безопасности, а также устранить все замечания. При этом наша авиационная техника исправна и будет эксплуатироваться в течение этого времени. Борта “ИжАвиа” арендуют другие перевозчики. Сейчас идет активное обсуждение и подписание соглашений с авиакомпаниями. Транспортная доступность для жителей и гостей Удмуртии по итогу мероприятий улучшится», — пояснил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.
При этом все приобретенные билеты авиакомпании «ИжАвиа» остаются действительными. На период до 1 февраля 2027 года было продано почти 46 тыс. билетов по направлениям из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Екатеринбург. Чтобы выполнить обязательства перед пассажирами, «ИжАвиа» перераспределяет оставшиеся рейсы между другими авиакомпаниями. Так, достигнута договоренность с авиакомпаниями «Аэрофлот», «Сибирь», «Ред Вингс» и «Северный ветер». Техническую возможность пересадки подтвердили авиакомпании «Победа», «НордСтар», «ЮВТ Аэро», «Смартавиа».