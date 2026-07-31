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Стартовал Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память»

Продолжается прием заявок на Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память». В нем примут участие более 4 тысяч школьников 11−18 лет. Ребята изучат семейные архивы и создадут проекты о связи истории своей семьи с историей страны. Подробнее о конкурсе — на платформе Движения первых. "В каждой семье есть своя история, достойная того, чтобы ее услышать. Изучая архивы.

Продолжается прием заявок на Всероссийский исследовательский конкурс «Семейная память». В нем примут участие более 4 тысяч школьников 11−18 лет. Ребята изучат семейные архивы и создадут проекты о связи истории своей семьи с историей страны. Подробнее о конкурсе — на платформе Движения первых. «В каждой семье есть своя история, достойная того, чтобы ее услышать. Изучая архивы и записывая воспоминания близких, подростки видят, как судьба их семьи переплетается с историей страны. Это осознание и рождает подлинный патриотизм», — отметила руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова. 16 авторов лучших проектов отправятся в трехдневные индивидуальные туры по значимым для их семьи местам. Конкурс организован Роспатриотцентром Росмолодежи совместно с Движением Первых.