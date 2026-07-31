Под Волгоградом погиб подросток на скутере

Следователи Волгоградской области начали проверку после смертельного ДТП с участием подростка. Трагедия произошла ночью 28 июля: несовершеннолетний, не имея прав на управление мототехникой, сел за руль скутера и врезался в автомобильную шину на обочине, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ведомство.