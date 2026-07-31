Август принесёт прибавку: Кого из пенсионеров ждут увеличенные выплаты

Ранее Life.ru рассказывал, что с 1 октября 2026 года военные пенсии в России планируется проиндексировать на 4%. Повышение пройдёт автоматически и затронет бывших военнослужащих, а также пенсионеров МВД, ФСБ, Росгвардии и других силовых ведомств.