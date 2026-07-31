Актер Арнольд Шварценеггер похвастался мускулатурой в свой 79-й день рождения

Красивое тело начинается с образа жизни. Если вы знаете, как правильно работать над собой, можно добиться хорошего результата без изнуряющих диет и сложных упражнений. Главное — выработать определенную систему. Как простые привычки помогут создать подтянутую фигуру без спортзала, «Вечерней Москве» рассказал фитнес-блогер, призер чемпионата мира по карате, создатель концепции дисциплины HardBalls Алексей Трефилов.