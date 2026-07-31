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Актер Арнольд Шварценеггер похвастался мускулатурой в свой 79-й день рождения

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 30 июля отметил свой 79-й день рождения. В личном блоге он показал, как проходят его тренировки.

Актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер 30 июля отметил свой 79-й день рождения. В личном блоге он показал, как проходят его тренировки.

— Мне 79. Я не хочу никаких подарков. Вместо этого я и моя команда продолжим переворачивать индустрию фитнеса, — подписал публикацию актер.

Ранее куртку Шварценеггера из фильма «Терминатор» выставили на аукционе PropStore в Лос-Анджелесе. Там же представили 1550 предметов кино- и телереквизита, которые, по оценкам аукционного дома, могут принести ему около девяти миллионов долларов.

До этого журналисты раскрыли секрет тренировок американского актера Сильвестра Сталлоне. Готовясь к ролям, артист включал в тренировки тяжелую работу с железом.

Красивое тело начинается с образа жизни. Если вы знаете, как правильно работать над собой, можно добиться хорошего результата без изнуряющих диет и сложных упражнений. Главное — выработать определенную систему. Как простые привычки помогут создать подтянутую фигуру без спортзала, «Вечерней Москве» рассказал фитнес-блогер, призер чемпионата мира по карате, создатель концепции дисциплины HardBalls Алексей Трефилов.