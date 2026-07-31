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75% жителей Нижнего Новгорода никогда не опаздывают на работу

12% горожан нарушают трудовую дисциплину раз в год.

Источник: Живем в Нижнем

75% нижегородцев в ходе опроса заявили, что не опаздывают на работу. Опрос провели эксперты SuperJob.

Всегда приходят на работу вовремя 80% горожан старше 45 лет. Среди тех, кто младше, этот показатель чуть меньше — 70%.

Постоянно нарушают трудовую дисциплину 3% жителей областного центра. По словам респондентов, они задерживаются несколько раз в неделю. Еще 5% опрошенных опаздывают несколько раз в месяц, а 12% — несколько раз в год.

В основном время опоздания ограничивается 10−15 минутами. 9% нижегородцев рассказали о задержках на полчаса, 3% — на час и более. Чаще всего нижегородцы объясняют нарушение трудовой дисциплины дорожной обстановкой. Среди других причин — форс‑мажор, личные дела, семейные обязанности.

Ранее мы писали, что 74% жителей Нижнего Новгорода знают размер зарплаты своих коллег.