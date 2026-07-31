Секатор вонзился в голову 14-летнему ребенку в российском регионе

14-летний подросток получил тяжелую травму лица во время игры с братом в Башкирии — в его щеку вонзилось лезвие садового секатора. Мальчика в экстренном порядке доставили в Дюртюлинскую центральную районную больницу, пишет 112.
По предварительным данным, во время игры с инструмента сорвалась ручка, после чего острое лезвие глубоко вошло в лицо подростка.
Проведенная компьютерная томография показала, что секатор прошел через мягкие ткани и верхнечелюстную пазуху. До глазницы оставалось менее миллиметра, поэтому любое неосторожное движение могло привести к потере зрения.
Медики срочно прооперировали пациента, извлекли застрявший инструмент и восстановили поврежденные ткани. В настоящее время состояние подростка оценивается как стабильное, угрозы его жизни нет.
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