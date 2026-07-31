В Хабаровске с 1 августа временно изменят схему движения автобусных маршрутов № 71−1 и 71−2

При движении из центра города по ул. П. Л. Морозова от остановочного пункта «Магазин “Баярд” в направлении конечного остановочного пункта “Торговый центр (Южный микрорайон)” автобусы маршрутов № 71−1, 71−2 будут следовать по ул. П. Л. Морозова с левым поворотом на ул. Репина, по ул. Репина, далее — с правым поворотом на ул. Краснореченскую с остановкой на остановочном пункте “Ул. Сурикова”, далее — по ул. Краснореченской с левым поворотом на ул. Суворова, далее — по утвержденному маршруту.