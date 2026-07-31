В Хабаровске с 1 августа временно изменят схему движения автобусных маршрутов № 71−1 и 71−2

В Хабаровске в связи с производством дорожных работ будет закрыто движение всех видов автотранспорта по ул. Суворова на участке от ул. П. Л. Морозова до ул. Краснореченской. В период с 1 по 15 августа будет изменена схема движения муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 71−1, 71−2 «Торговый центр (Южный микрорайон) — Осиповка», сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
При движении из центра города по ул. П. Л. Морозова от остановочного пункта «Магазин “Баярд” в направлении конечного остановочного пункта “Торговый центр (Южный микрорайон)” автобусы маршрутов № 71−1, 71−2 будут следовать по ул. П. Л. Морозова с левым поворотом на ул. Репина, по ул. Репина, далее — с правым поворотом на ул. Краснореченскую с остановкой на остановочном пункте “Ул. Сурикова”, далее — по ул. Краснореченской с левым поворотом на ул. Суворова, далее — по утвержденному маршруту.
При движении в центр города по ул. Суворова от остановочного пункта «Рынок “Южный” в направлении ул. П. Л. Морозова автобусы маршрутов № 71−1, 71−2 будут следовать по ул. Суворова с остановкой на остановочном пункте “Заводская”, далее — с правым поворотом на ул. Краснореченскую, по ул. Краснореченской с левым поворотом на ул. Репина, по ул. Репина с правым поворотом на ул. П. Л. Морозова, далее — по утвержденному Реестром маршруту.
Из утвержденной Реестром муниципальных маршрутов регулярных перевозок схемы движения маршрутов № 71−1, 71−2 исключаются остановочные пункты: при движении из центра города — «Администрация Индустриального района» по ул. П. Л. Морозова, при движении в центр города — остановочный пункт «Судостроительный завод» по ул. П. Л. Морозова.
Получить информацию о работе и местонахождении транспортных средств на маршрутах, прогноз прибытия к определенному остановочному пункту можно, воспользовавшись интернет-сайтом «Транспорт27.рф», мобильным приложением «Go2bus» (0+), или позвонив диспетчеру МБУ г. Хабаровска «ХМНИЦ» по круглосуточному телефону 45−00−56.