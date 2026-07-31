Хабаровские синоптики рассказали о погоде в августе

Готовимся перевернуть очередной листок календаря — уже завтра мы увидим на нем отметку «1 августа». Однако несмотря на то, что начинается последний месяц лета, с теплом жители Хабаровского края еще не попрощаются.
Как рассказали ИА «Хабаровский край сегодня» в хабаровском Гидрометцентре, на предстоящих выходных будет преобладать погода без осадков.
— Единственное, 1 августа вероятен кратковременный дождь в южных и центральных районах, а в остальном по краю будет без осадков. Прогнозируется восточный, юго-восточный ветер до 5−10 м/с, — говорит начальник хабаровского Гидрометцентра Светлана Агеева.
Температура воздуха ночью составит +14…+20 °C, днем на большей части края столбик термометра будет показывать +26…+31 °C. Прохладнее будет на побережье Татарского пролива — около +25 °C, а на побережье Охотского моря до +20 °C.
Что касается краевой столицы, то вероятность кратковременного дождя прослеживается в ночь на 1 число, а в дальнейшем выходные пройдут без осадков. Будет дуть восточный, юго-восточный ветер до 5−10 м/с.
В ночные часы температура будет опускаться до +16…+19°C, а в обеденные воздух прогреется до +28…+30°C.
Рассказали синоптики и о том, какой будет первая неделя августа. Она ожидается довольно теплой — до +15…+20°C ночью и в пределах +25…+30°C днем. Сказать, что предстоящие дни будут сухими — нельзя: да, на большей части края обойдется без существенных осадков, лишь местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Но все же выхода глубоких циклонов с площадными дождями пока не предвидится.
Кстати, в июле осадки по территории края распределились неравномерно: где-то их выпало умеренное количество, где-то, напротив, превысило норму. Например, на Охотском побережье синоптики зафиксировали 2,5 месячной нормы. А температурный фон в уходящем месяце в среднем превышал норму на 1−2 градуса.