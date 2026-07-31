Хабаровские синоптики рассказали о погоде в августе

Рассказали синоптики и о том, какой будет первая неделя августа. Она ожидается довольно теплой — до +15…+20°C ночью и в пределах +25…+30°C днем. Сказать, что предстоящие дни будут сухими — нельзя: да, на большей части края обойдется без существенных осадков, лишь местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Но все же выхода глубоких циклонов с площадными дождями пока не предвидится.