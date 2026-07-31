В Енисейском округе увидели огненный вихрь во время тушения пожара (видео)

Очевидцами редкого явления стали десантники-пожарные Красноярского авиаотделения. В какой-то момент порывистый ветер подхватил пламя и начал закручивать его по спирали. Пожар действовал на участке леса, поврежденного шелкопрядом. После нашествия вредителей там скопились завалы из сухих деревьев и веток. С одной стороны кромки находилось болото, с другой — бор, местами с беломошником. В середине рос смешанный лес: погибшие хвойные деревья начали зарастать березами и осинами.