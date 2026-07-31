В Енисейском округе увидели огненный вихрь во время тушения пожара (видео)

В Енисейском округе Красноярского края пожарные сняли на видео огненный вихрь во время тушения лесного пожара в окрестностях села Новоназимово. Об этом сообщили в Лесопожарном центре.
Очевидцами редкого явления стали десантники-пожарные Красноярского авиаотделения. В какой-то момент порывистый ветер подхватил пламя и начал закручивать его по спирали. Пожар действовал на участке леса, поврежденного шелкопрядом. После нашествия вредителей там скопились завалы из сухих деревьев и веток. С одной стороны кромки находилось болото, с другой — бор, местами с беломошником. В середине рос смешанный лес: погибшие хвойные деревья начали зарастать березами и осинами.
Огнеборцы распиливали бензопилами поваленные и сухие деревья, пни и крупные ветки. Также они очищали участки от горючих материалов, чтобы подготовить опорные полосы для встречного отжига. Тлеющие места проливали водой из ранцевых огнетушителей. Тушение осложняли жара и ветер, который постоянно менял направление. Из-за этого происходили перебросы огня через кромки, но пожарные оперативно их перехватывали.