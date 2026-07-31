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В Красноярском крае ограничат работу мигрантов по патентам в 2027 году

В Красноярском крае в 2027 году введут запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в отдельных сферах экономики.

В Красноярском крае в 2027 году введут запрет на привлечение иностранных граждан, работающих по патентам, в отдельных сферах экономики. Это следует из указа губернатора края Михаила Котюкова. Документ опубликован на сайте правительства региона.

Ограничения коснутся 26 видов деятельности. Среди них — работа такси, рестораны и доставка еды, розничная продажа алкоголя и табака, образование, салоны красоты, спорт, отдых и развлечения, а также некоторые направления пищевого производства и лесной отрасли.

Также запрет распространяется на производство молочной продукции, переработку мяса и рыбы, распиловку древесины, оптовую торговлю лесоматериалами, деятельность музеев, библиотек и учреждений культуры. Работодателям дадут 4 месяца, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с новыми требованиями.

Указ вступит в силу с 1 сентября 2026 года.