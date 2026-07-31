Дополнительный поезд запустят между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом

Из Нижнего Новгорода состав отправится в 14:42 31 июля, а также 3, 9, 12 и 15 августа. В Москву он прибудет в 23:01, в Санкт-Петербург — в 11:44 1 и 10 августа, в 10:38—4, 13 и 16 августа.