Дополнительный поезд запустят между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом

Дополнительные рейсы поезда № 295/296, который свяжет Нижний Новгород с Москвой и Санкт-Петербургом, назначены в отдельные даты июля и августа 2026 года. Об этом сообщает ГЖД.
Из Нижнего Новгорода состав отправится в 14:42 31 июля, а также 3, 9, 12 и 15 августа. В Москву он прибудет в 23:01, в Санкт-Петербург — в 11:44 1 и 10 августа, в 10:38—4, 13 и 16 августа.
Обратно поезд отправится в 17:59 1, 4, 10, 13 и 16 августа и прибудет в Москву на следующий день в 04:42, а в Нижний Новгород — в 11:48.
Предусмотрены остановки во Владимире, Твери и Бологом.
В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны, а также вагон-ресторан. В некоторых вагонах предусмотрена услуга перевозки животных.
Добавим, что путешествовать между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом можно и на поездах № 64 и № 47 сообщением Самара — Санкт-Петербург, № 131 сообщением Ижевск — Санкт-Петербург, № 145 сообщением Челябинск — Санкт-Петербург и № 347 сообщением Уфа — Санкт-Петербург.
Подробную информацию о движении поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», а также по телефону 8−800−775−00−00.