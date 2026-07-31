ФСБ: член «Артподготовки»* передавал Киеву данные о военных предприятиях

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полученные данные о российских военных предприятиях член «Артподготовки»* (запрещенная в России террористическая организация) передавал украинским спецслужбам, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации «Артподготовка»*, передававший куратору из «Артподготовки» через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ.
«При этом установлено, что функционер “Артподготовки”* полученную от сторонников информацию передавал представителям украинских спецслужб», — сказал сотрудник ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России.