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ФСБ: член «Артподготовки»* передавал Киеву данные о военных предприятиях

ФСБ: задержанный россиянин передавал Киеву полученные данные о ВПК РФ.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Полученные данные о российских военных предприятиях член «Артподготовки»* (запрещенная в России террористическая организация) передавал украинским спецслужбам, сказал оперативный сотрудник на видео ЦОС ФСБ России.

По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации «Артподготовка»*, передававший куратору из «Артподготовки» через Telegram пункты назначения военных грузов и точные координаты российских складов хранения взрывчатых веществ.

«При этом установлено, что функционер “Артподготовки”* полученную от сторонников информацию передавал представителям украинских спецслужб», — сказал сотрудник ФСБ.

* Террористическая организация, запрещена в России.