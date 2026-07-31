В Тамбовской области частным заправкам разрешили продавать бензин в канистры

В то же время на всех заправках региона продолжает действовать система реализации топлива «чет-нечет». Отмечается, что 31-го числа каждого месяца заправляться смогут автомобили с любыми регистрационными знаками. Благодаря этому владельцы машин с четными номерами получат возможность заправляться в смежные даты — последний день месяца и первый день следующего. Также продолжает действовать лимит отпуска топлива — до 30 л на одно транспортное средство за одну заправку.