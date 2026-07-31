Магаданский дзюдоист Данил Гаврилов завоевал бронзу Кубка Азии в Макао

Сейчас спортсмен продолжает подготовку. С 23 июля по 4 августа он участвует в тренировочных мероприятиях в институте дзюдо Кодокан в Японии. Это один из старейших и самых известных центров дзюдо в мире, где проходят подготовку атлеты из разных стран.