Курсанты из Хабаровского края выступят на международном турнире снайперов

Четвёртый ежегодный турнир по высокоточной стрельбе в дисциплине «Боевой снайпинг» имени Героя Советского Союза Фёдора Охлопкова пройдёт в октябре 2026 года в Якутии. Впервые соревнования получат международный статус. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев по итогам заседания оргкомитета турнира.
По словам Трутнева, заявки на участие уже подали представители четырёх стран. Организаторы намерены подготовить соревнования с учётом международного статуса и обеспечить соответствующие условия для российских участников и зарубежных гостей.
Турнир традиционно пройдёт в учебно-стрелковом центре «Сулус». Участники будут соревноваться в составе снайперских пар — стрелка и наблюдателя-корректировщика. Состязания пройдут в двух форматах: днём и ночью.
К участию допускаются военнослужащие Минобороны России, сотрудники силовых ведомств, инструкторы учебных центров силовых структур и гражданские стрелки.
В этом году также решили провести отдельный турнир для подростков от 16 до 18 лет. В отличие от основного соревнования, он будет командным: регионы будут представлять сборные из трёх человек. Для юных участников предусмотрены соревнования с использованием малокалиберных винтовок.
В турнире примут участие курсанты Хабаровского филиала Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН». По словам директора филиала Георгия Волкушина, команда уже готовится к соревнованиям.
Турнир организуют аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Федерация боевого снайпинга России, Центр «ВОИН» и правительство Республики Саха (Якутия).