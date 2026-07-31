2600 случаев распития алкоголя на улице пресекли в Нижегородской области

В Нижегородской области существенно активизирована работа по поддержанию общественного порядка: правоохранители пресекли свыше 2600 случаев употребления алкоголя в неположенных местах. По информации ГУ МВД России по Нижегородской обалсти, на фоне этих мер уличная преступность в регионе сократилась на 15%.
Статистика фиксирует широкий спектр нарушений. Более 2100 эпизодов связаны с неадекватным поведением граждан, находящихся в состоянии опьянения. Также выявлено порядка 4200 фактов мелкого хулиганства и свыше 2200 правонарушений, касающихся незаконного оборота наркотических средств.
Важную роль в обеспечении безопасности играет техническая инфраструктура: в области действует сеть из более чем 26 000 видеокамер. Дополнительно к охране правопорядка привлечены народные дружины — в регионе работают 76 таких объединений. Совместно с полицией дружинники помогли раскрыть 39 преступлений и пресечь 719 административных нарушений.
Ранее число ДТП с пьяными водителями снизилось на 47% в Нижегородской области.