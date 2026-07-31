2600 случаев распития алкоголя на улице пресекли в Нижегородской области

В Нижегородской области существенно активизирована работа по поддержанию общественного порядка: правоохранители пресекли свыше 2600 случаев употребления алкоголя в неположенных местах. По информации ГУ МВД России по Нижегородской обалсти, на фоне этих мер уличная преступность в регионе сократилась на 15%.