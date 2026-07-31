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До 30% взрослого населения страдает ожирением в Нижегородской области

В группу риска вошли бизнесмены, пенсионеры и госслужащие.

Источник: Комсомольская правда

Ожирением страдает до 30% нижегородцев. Об этом сообщает канал «Бокал прессека» в мессенджере «МАКС».

— Нижегородская область входит в группу регионов России, где распространенность ожирения среди взрослого населения составляет от 26% до 30%, — говорится в сообщении.

Такие выводы в исследовании сделали специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. За основу они взяли данные федерального опроса за 2022 год. В группе риска оказались пенсионеры, госслужащие и бизнесмены.

Известно, что жители и других областей России страдают ожирением. Самый высокий процент людей с лишним весом зафиксирован в Орловской, Калужской и Рязанской областях — 31−35%.

Статистика показала, что 28% составляет ожирение у женщин, у жителей сельской местности чуть больше — 29%, а люди, имеющих хронические неинфекционные заболевания или чувство тревоги и депрессии — 32%.