До 30% взрослого населения страдает ожирением в Нижегородской области

Ожирением страдает до 30% нижегородцев. Об этом сообщает канал «Бокал прессека» в мессенджере «МАКС».
— Нижегородская область входит в группу регионов России, где распространенность ожирения среди взрослого населения составляет от 26% до 30%, — говорится в сообщении.
Такие выводы в исследовании сделали специалисты Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. За основу они взяли данные федерального опроса за 2022 год. В группе риска оказались пенсионеры, госслужащие и бизнесмены.
Известно, что жители и других областей России страдают ожирением. Самый высокий процент людей с лишним весом зафиксирован в Орловской, Калужской и Рязанской областях — 31−35%.
Статистика показала, что 28% составляет ожирение у женщин, у жителей сельской местности чуть больше — 29%, а люди, имеющих хронические неинфекционные заболевания или чувство тревоги и депрессии — 32%.