Почти полсотни земельных участков изымут у алматинцев

Несколько постановлений акима города были опубликованы в газете «Вечерний Алматы». Так, 32 участка планируется изъять в Медеуском районе для строительства транспортно-пересадочного узла. Некоторые участки будут изъяты лишь частично. Все они расположены на Кульджинском тракте.
Кроме того, аким постановил начать принудительное отчуждение трех земельных участков в микрорайоне Музтау Медеуского района для строительства базовых станций канатных дорог.
Датой принудительного отчуждения 35 участков указано 31 декабря 2027 года.
Еще девять участков изымут в Турксибском районе города. Они расположены в квадрате улиц: Нарынкольская, Потанина, Ярославская, Герцена. В качестве цели для изъятия указано расширение территории школы № 20. Отчуждение этих участков планируется провести до 31 декабря 2028 года.
Сообщается, что владельцам имущества будет выплачена компенсация в установленном законодательством порядке.
Собственники могут обратиться по вопросам по адресу: улица Толе би, 155, 6-й этаж, кабинет 602.