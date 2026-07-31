Почти полсотни земельных участков изымут у алматинцев

Несколько постановлений акима города были опубликованы в газете «Вечерний Алматы». Так, 32 участка планируется изъять в Медеуском районе для строительства транспортно-пересадочного узла. Некоторые участки будут изъяты лишь частично. Все они расположены на Кульджинском тракте.