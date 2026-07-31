Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти полсотни земельных участков изымут у алматинцев

Почти 50 участков изымут в Алматы для строительства транспортно-пересадочного узла, станций канатной дороги и расширения территории школы, передает NUR.KZ.

Несколько постановлений акима города были опубликованы в газете «Вечерний Алматы». Так, 32 участка планируется изъять в Медеуском районе для строительства транспортно-пересадочного узла. Некоторые участки будут изъяты лишь частично. Все они расположены на Кульджинском тракте.

Кроме того, аким постановил начать принудительное отчуждение трех земельных участков в микрорайоне Музтау Медеуского района для строительства базовых станций канатных дорог.

Датой принудительного отчуждения 35 участков указано 31 декабря 2027 года.

Еще девять участков изымут в Турксибском районе города. Они расположены в квадрате улиц: Нарынкольская, Потанина, Ярославская, Герцена. В качестве цели для изъятия указано расширение территории школы № 20. Отчуждение этих участков планируется провести до 31 декабря 2028 года.

Сообщается, что владельцам имущества будет выплачена компенсация в установленном законодательством порядке.

Собственники могут обратиться по вопросам по адресу: улица Толе би, 155, 6-й этаж, кабинет 602.