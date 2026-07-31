Хабаровский стадион им. Ленина приводят к стандартам РПЛ

«Это сложный процесс, но у нас есть понимание, как эту систему внедрить. Мы поступательно двигаемся к этому. При этом, если команда наберёт хороший ход, и мы будем понимать, что нам светят стыковые матчи или перспектива выхода в РПЛ, то мы сделаем всё, чтобы команда, которая по спортивному принципу получит право играть в РПЛ, не пострадала из-за инфраструктурных ограничений», — подчеркнул Олег Дрегнин.