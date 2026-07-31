Хабаровский стадион им. Ленина приводят к стандартам РПЛ

Хабаровский стадион им. Ленина получил новое освещение — в 2 раза мощнее, чем было. Новые лампы на световых мачтах светят сильнее и теперь соответствуют стандартам самых современных стадионов России, сообщает hab.aif.ru.
Модернизация футбольной арены идёт в соответствии с утверждённой дорожной картой. За последние годы в спортивном объекте заменили искусственный газон, усовершенствовали систему безопасности. Эти работы продолжаются. Так, по периметру стадиону появились новые мультимедийные LED-панели. Также в соответствии с требованиями МВД к объектам спорта на стадионе совершенствуют систему безопасности.
«Это не видно простому болельщику, но проводится большая работа, чтобы сделать наш стадион более комфортным и безопасным. Мы на завершающей стадии установки новой системы видеонаблюдения внутри чаши стадиона. Кроме того, активно занимаемся нашей любимой Восточной трибуной. Сейчас возводим там два новых контрольно-пропускных пункта. Само возведение закончим до конца лета, а к середине октября там появятся новые турникеты и металлодетекторы. Также планируем сделать на Восточной трибуне новые зоны питания и интерактивные зоны для болельщиков. В результате трибуна обретёт современный и приятный вид», — рассказал исполнительный директор ФК «СКА-Хабаровск» Олег Дрегнин.
По его словам, всё это соответствует требованиям и стандартам российской премьер-лиги. Но одна из главных задач — внедрение системы Фан ID на стадионе.
«Это сложный процесс, но у нас есть понимание, как эту систему внедрить. Мы поступательно двигаемся к этому. При этом, если команда наберёт хороший ход, и мы будем понимать, что нам светят стыковые матчи или перспектива выхода в РПЛ, то мы сделаем всё, чтобы команда, которая по спортивному принципу получит право играть в РПЛ, не пострадала из-за инфраструктурных ограничений», — подчеркнул Олег Дрегнин.
Напомним, «СКА-Хабаровск» уже 2 августа проведёт свой первый домашний матч в текущем сезоне. На стадионе им. Ленина армейцы принимают «Урал».