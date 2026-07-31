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Илон Маск сравнил наплыв мигрантов в испанскую Сеуту с зомби-апокалипсисом

Предприниматель Илон Маск сравнил ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута с событиями из фильма «Война миров Z». Он опубликовал кадры из картины в Х, комментируя происходящее в регионе.

Предприниматель Илон Маск сравнил ситуацию с наплывом нелегальных мигрантов в испанский анклав Сеута с событиями из фильма «Война миров Z». Он опубликовал кадры из картины в Х, комментируя происходящее в регионе.

— Вау, ситуация в Испании выглядит безумно! — подписал он фото.

Маск выразил мнение, что масштаб миграционного кризиса может создать серьезную нагрузку на испанский бюджет.

Предприниматель также заявил, что властям страны придется столкнуться с последствиями сложившейся ситуации и искать дополнительные решения для контроля миграционных потоков.

Около 40 тысяч человек могли незаконно попасть в испанский автономный город Сеута из Марокко. Поток мигрантов не прекратился в ночное время, они продолжали прибывать на территорию города. Ситуация вызвала обеспокоенность у местных властей.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти готовы принять чрезвычайные меры для защиты государственных границ, включая возможную приостановку действия Шенгенской зоны с Испанией. Поводом стало резкое увеличение потока нелегальных мигрантов в испанский эксклав.

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