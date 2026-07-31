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Появились подробности о россиянине, собиравшем данные для Киева

Россиянин собирал данные для Киева под видом работника логистической компании.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанный участник «Артподготовки»* (запрещенная в России террористическая организация) собирал данные для Киева под видом сотрудника логистической компании, перевозившей военные грузы, сказал оперативный сотрудник на видео, обнародованном ЦОС ФСБ России.

По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации «Артподготовка»*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.

«Установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании, осуществлявшей перевозку грузов военного назначения, проводил разведку предприятий ВПК на территории РФ», — сказал сотрудник ФСБ.

* Террористическая организация, запрещена в России.