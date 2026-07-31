Появились подробности о россиянине, собиравшем данные для Киева

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанный участник «Артподготовки»* (запрещенная в России террористическая организация) собирал данные для Киева под видом сотрудника логистической компании, перевозившей военные грузы, сказал оперативный сотрудник на видео, обнародованном ЦОС ФСБ России.