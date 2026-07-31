Появились подробности о россиянине, собиравшем данные для Киева

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Задержанный участник «Артподготовки»* (запрещенная в России террористическая организация) собирал данные для Киева под видом сотрудника логистической компании, перевозившей военные грузы, сказал оперативный сотрудник на видео, обнародованном ЦОС ФСБ России.
По информации ФСБ, в Нижегородской области задержан гражданин РФ, участник организации «Артподготовка»*, собиравший в интересах украинских спецслужб сведения разведывательного характера о предприятиях военно-промышленного комплекса России.
«Установлено, что фигурант под видом сотрудника логистической транспортной компании, осуществлявшей перевозку грузов военного назначения, проводил разведку предприятий ВПК на территории РФ», — сказал сотрудник ФСБ.
* Террористическая организация, запрещена в России.