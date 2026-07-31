Движение транспорта по участку улицы Ильинской будет закрыто в воскресенье

Движение транспорта по улице Ильинской (на участке от улицы Нижегородской до дома № 9) будет прекращено с 10:00 до 14:00 2 августа в связи с проведением (0+) Крестного хода в День памяти святого пророка Божия Ильи, сообщили в ООО «Экологические проекты».