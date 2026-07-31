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Движение транспорта по участку улицы Ильинской будет закрыто в воскресенье

Речь об участке от улицы Нижегородской до дома № 9.

Движение транспорта по улице Ильинской (на участке от улицы Нижегородской до дома № 9) будет прекращено с 10:00 до 14:00 2 августа в связи с проведением (0+) Крестного хода в День памяти святого пророка Божия Ильи, сообщили в ООО «Экологические проекты».

Движение трамваев по маршруту № 2 в указанное время будет организовано по схеме: Черный пруд — улица Пискунова — улица Большая Печерская — улица Белинского — улица Кулибина (в обратном направлении — по той же схеме).

Ранее сообщалось, что на улице Маршала Воронова в Нижнем Новгороде ограничат движение с 1 августа.