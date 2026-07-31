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Дома заволокло дымом после атаки БПЛА на Волгоград

Горожанам рекомендуют не открывать окна и как можно меньше находиться на открытом воздухе.

Пожары вспыхнули 31 июля в двух районах Волгограда после массированной атаки украинских беспилотников на город. Дома неподалёку от мест происшествия окутал дым. В Роспотребнадзоре дают рекомендации тем, у кого нет возможности от него укрыться.

«В таких случаях необходимо уменьшить его влияние на организм», — поясняют в ведомстве.

Горожанам рекомендуют не открывать окна и как можно меньше находиться на открытом воздухе, а если это невозможно, ограничить физическую активность. Не выпускать на улицу детей.

На время сильного задымления использовать маски, респираторы и другие средства защиты органов дыхания. Для усиления действия их можно увлажнять, завесив также влажной тканью окна и двери.

В помещении следует проводить влажную уборку. А вот кондиционеры и вентиляторы, втягивающие воздух с улицы, лучше отключить.

«В случае недомогания необходимо обратиться к врачу», — предупреждают в РПН.

Ранее сообщалось, что водоёмы в трёх районах Волгоградской области кишат кишечной инфекцией, купание в них строго запрещено.

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