Новичка уволили за 47 секунд из-за панической атаки

В 2025 году аналогичный случай произошел в Норвегии, где сотрудника уволили за паническую атаку в первый день, но суд признал увольнение незаконным. Кроме того, в июне 2026 года Европейский суд по правам человека обязал работодателей учитывать ментальное здоровье при приёме на работу. Тем временем в России HR-эксперт объяснил, могут ли работника уволить из-за панической атаки.