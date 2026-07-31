Новичка уволили за 47 секунд из-за панической атаки

В Швеции сотрудника медучреждения уволили через 47 секунд после начала его первого рабочего дня, пишет Daily Star. Мужчина заранее предупредил начальство о возможных панических атаках, но в первый день не смог найти раздевалку, коллега отказался помочь, и у него начался приступ. Руководитель, знавший о проблеме, уволил его без права на второй шанс.
Новичок вышел на улицу, чтобы прийти в себя, и отправил сообщение руководителю. Тот перезвонил и уволил работника, несмотря на то что был осведомлён о его состоянии.
Пострадавший умолял дать ему второй шанс, но получил отказ. После этого он подал жалобу, утверждая, что стал жертвой дискриминации из-за хронического расстройства.
В Швеции действуют законы, защищающие работников с ментальными нарушениями. Однако увольнение в первый же день может быть признано дискриминационным.
Работодатель пока не комментировал инцидент. Дело находится на рассмотрении в трудовой инспекции.
В 2025 году аналогичный случай произошел в Норвегии, где сотрудника уволили за паническую атаку в первый день, но суд признал увольнение незаконным. Кроме того, в июне 2026 года Европейский суд по правам человека обязал работодателей учитывать ментальное здоровье при приёме на работу. Тем временем в России HR-эксперт объяснил, могут ли работника уволить из-за панической атаки.
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