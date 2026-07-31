Невеста в США пыталась спалить церковь при помощи тампона за день до свадьбы

В США невесту обвинили в поджоге церкви за день до собственной свадьбы. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в The Salt Lake Tribune.
Вечером 10 июля 25-летняя жительница Вайоминга вместе с женихом и родственниками украшала помещение для торжества в церкви в штате Юта. Когда компания собиралась уходить, сработала пожарная сигнализация. В одной из комнат загорелся стул, огонь удалось быстро потушить с помощью воды из ваз с цветами и огнетушителя.
При осмотре места происшествия следователи обнаружили под стулом обугленный тампон с аппликатором. Позже выяснилось, что в тот же день женщина украла в магазине две зажигалки, спрятав их в обуви. Момент кражи попал на камеру наблюдения.
Во время допроса невеста назвала полиции вымышленные имя и дату рождения. На вопрос о зажигалках она заявила, что не пользуется ими, поскольку не курит. При этом жених рассказал, что перед срабатыванием сигнализации они вдвоем находились в комнате, где произошел пожар.
Женщину задержали спустя две недели после инцидента. Сейчас она находится в окружной тюрьме без права выхода под залог. Ей предъявлены обвинения в поджоге, краже и предоставлении ложных сведений. Мотив поступка остается неизвестным, сообщается в публикации.
До этого в США жених погиб в авиакатастрофе через несколько минут после свадебной церемонии, невеста чудом осталась жива. Трагедия произошла 29 мая в Доусонвилле. В тот день проходила свадьба 25-летнего Дэйва Фиджи и Дженни. Молодожены планировали отправиться на медовый месяц в Атланту на вертолете.