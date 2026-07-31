Невеста в США пыталась спалить церковь при помощи тампона за день до свадьбы

Во время допроса невеста назвала полиции вымышленные имя и дату рождения. На вопрос о зажигалках она заявила, что не пользуется ими, поскольку не курит. При этом жених рассказал, что перед срабатыванием сигнализации они вдвоем находились в комнате, где произошел пожар.