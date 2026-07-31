Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Невеста в США пыталась спалить церковь при помощи тампона за день до свадьбы

В США невесту обвинили в поджоге церкви за день до собственной свадьбы. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в The Salt Lake Tribune.

В США невесту обвинили в поджоге церкви за день до собственной свадьбы. Об этом в среду, 29 июля, сообщили в The Salt Lake Tribune.

Вечером 10 июля 25-летняя жительница Вайоминга вместе с женихом и родственниками украшала помещение для торжества в церкви в штате Юта. Когда компания собиралась уходить, сработала пожарная сигнализация. В одной из комнат загорелся стул, огонь удалось быстро потушить с помощью воды из ваз с цветами и огнетушителя.

При осмотре места происшествия следователи обнаружили под стулом обугленный тампон с аппликатором. Позже выяснилось, что в тот же день женщина украла в магазине две зажигалки, спрятав их в обуви. Момент кражи попал на камеру наблюдения.

Во время допроса невеста назвала полиции вымышленные имя и дату рождения. На вопрос о зажигалках она заявила, что не пользуется ими, поскольку не курит. При этом жених рассказал, что перед срабатыванием сигнализации они вдвоем находились в комнате, где произошел пожар.

Женщину задержали спустя две недели после инцидента. Сейчас она находится в окружной тюрьме без права выхода под залог. Ей предъявлены обвинения в поджоге, краже и предоставлении ложных сведений. Мотив поступка остается неизвестным, сообщается в публикации.

До этого в США жених погиб в авиакатастрофе через несколько минут после свадебной церемонии, невеста чудом осталась жива. Трагедия произошла 29 мая в Доусонвилле. В тот день проходила свадьба 25-летнего Дэйва Фиджи и Дженни. Молодожены планировали отправиться на медовый месяц в Атланту на вертолете.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше