Вторгшиеся в испанскую Сеуту мигранты начали захватывать дома местных жителей

Марокканские мигранты, которые вторглись в испанский анклав Сеута, начали захватывать дома местных жителей. Так, в одном случае, произошедшем в районе Лома-Кольменар, семья марокканцев проникла в квартиру через окно, поднявшись по лестнице. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщило местное издание El Faro de Ceuta.
По имеющимся данным, в других случаях мигранты толпами заходят в подъезды в поисках пустующих квартир. Между тем нелегалы продолжают штурмовать пограничный пункт Тарахаль и провоцировать конфликты с испанцами.
Только за последние две недели в город проникли около двух тысяч нелегальных мигрантов: в основном они пересекают границу с Марокко вплавь, некоторые прорываются через блокпосты на сухопутной границе. Однако в последние дни поток мигрантов резко усилился.
Предварительно, на территорию анклава проникло около 40 тысяч нелегалов. Поток марокканцев не прекратился в ночное время, они продолжали прибывать на территорию города. Испанские власти объявили, что введут войска в Сеуту для усиления безопасности на фоне миграционного кризиса.