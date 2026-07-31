Проект школы на Алексеева в Красноярске разработают за 50,5 млн рублей

В Красноярске определили подрядчика для проектирования школы в пятом микрорайоне «Слободы Весны». Победитель предложил выполнить работу 50,5 млн рублей, сообщили в департаменте градостроительства.
Школа расположится в районе дома по улице Алексеева, 46, рядом с действующим детским садом № 111. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания и археологическое обследование территории, разработать проект входной группы и не менее трех вариантов цветового решения фасадов.
На пришкольной территории необходимо предусмотреть спортивные площадки, благоустройство и озеленение, а также рассмотреть возможность устройства катка и детского автогородка для изучения правил дорожного движения.
В здании запроектируют помещения для начальной, средней и старшей школы, спортивные и актовый залы, административные и технические помещения, медицинский блок, пищеблок, библиотеку с читальным залом. Также нужно представить дизайн-проекты интерьеров для актового зала, обеденного зала, одного из спортзалов и вестибюлей. Разработать документацию и получить заключение госэкспертизы необходимо до конца сентября 2027 года.
Напомним, это уже вторая попытка найти проектировщика. Первый контракт на 48,2 млн рублей с московской компанией «ГеопроектИзыскания» расторгли в одностороннем порядке в январе 2026 года из-за срыва сроков. Подрядчик не согласовал внешний облик здания, вовремя не заключил договор на госэкспертизу и предоставлял информацию о ходе работ не в полном объеме. После расторжения контракта УКС обратилось в УФАС для включения компании в реестр недобросовестных подрядчиков.
Глава Красноярска Сергей Верещагин поручил строго контролировать утвержденный график работ, чтобы ситуация не повторилась.
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