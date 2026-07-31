Проект школы на Алексеева в Красноярске разработают за 50,5 млн рублей

Напомним, это уже вторая попытка найти проектировщика. Первый контракт на 48,2 млн рублей с московской компанией «ГеопроектИзыскания» расторгли в одностороннем порядке в январе 2026 года из-за срыва сроков. Подрядчик не согласовал внешний облик здания, вовремя не заключил договор на госэкспертизу и предоставлял информацию о ходе работ не в полном объеме. После расторжения контракта УКС обратилось в УФАС для включения компании в реестр недобросовестных подрядчиков.