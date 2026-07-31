На Омском фестивале представят боевое искусство последнего тысячелетия

В создании батальных событий примут участие не только омичи, но и исторические реконструкторы Новосибирска, Тюмени, Кемерова, Екатеринбурга, Челябинска и других городов. Всего — более ста участников.
«Исторический проект реализуют в формате “мультивек”. В частности, связанное повествование позволит гостям увидеть эволюцию образа русского солдата — защитника Отечества. Понять, как традиции воинской культуры развивались на протяжении столетий», — пояснили в региональном минкультуры.
Впрочем, участникам фестиваля представят не только фрагменты боевой истории Руси и Сибири, но и Античности, раннего и развитого Средневековья. Зрители увидят маневры легионеров, сражения гладиаторов и викингов, фехтование мушкетеров, а также командные сходы, японскую «дуэль» тамэсигири и даже женское средневековое многоборье.
Одним из ярких событий форума обещает стать латный рыцарский турнир, который, как и многие другие соревнования подобного рода, зародился как способ поддержать боевые навыки мужчин в мирное время. Со временем они переросли в зрелища, где рыцари демонстрировали и воинское искусство, и статус. Омская реконструкция покажет, как в XIV веке проходили турниры, на которые рыцари выходили в полных металлических доспехах, практически непробиваемых холодным оружием. Организаторы обещают максимальную историческую достоверность события.
Примечательно, что в качестве почетных гостей и судей на турнире будут присутствовать прекрасные дамы, которые еще и устроят показ средневековой моды.
Помимо показательных массовых баталий, в программе фестиваля — музей живой истории под открытым небом с тематическими площадками, экспозицией костюмов и вооружения разных эпох. Плюс исторический квест, турнир по скоростной рубке дров, ярмарка.
На мастер-классах по старинным ремеслам гости смогут узнать, как делать стрелы и стрелять из лука, плести кольчугу и ткать на станке, работать с деревом и глиной. И конечно же, не обойдется без старинной музыки, танцев и угощений.
Гостей ждут
Проект состоялся при поддержке Фонда президентских грантов.