На Омском фестивале представят боевое искусство последнего тысячелетия

Одним из ярких событий форума обещает стать латный рыцарский турнир, который, как и многие другие соревнования подобного рода, зародился как способ поддержать боевые навыки мужчин в мирное время. Со временем они переросли в зрелища, где рыцари демонстрировали и воинское искусство, и статус. Омская реконструкция покажет, как в XIV веке проходили турниры, на которые рыцари выходили в полных металлических доспехах, практически непробиваемых холодным оружием. Организаторы обещают максимальную историческую достоверность события.