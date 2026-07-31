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В Прикамье ликвидирована незаконная свалка на территории памятника природы

Мусор угрожал загрязнением охраняемой природной зоны.

Незаконная свалка на территории памятника природы ликвидирована после вмешательства прокуратуры, сообщили в надзорном ведомстве.

Речь идёт об особо охраняемой природной территории «Березовая Роща» в Большесосновском круге. На территори обнаружили несанкционированное складирование твёрдых бытовых отходов. Свалка угрожала загрязнением охраняемой природной зоны.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранены. В рамках субботника на территории природного парка мусор вывезли, свалку ликвидировали. Состояние территории приведено в порядок.

Надзорное ведомство продолжает мониторинг соблюдения природоохранных требований на особо охраняемых территориях региона.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, куда можно деть старые шины и другой опасный мусор. Подробнее — в материале.