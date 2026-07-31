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Пробки и автобусы: из-за чего волгоградцы опаздывают в офис

Волгоградцы оказались на удивление пунктуальными работниками.

Волгоградцы демонстрируют завидную дисциплину, приходя на рабочие места строго по расписанию. Согласно свежим подсчетам, ровно 75% жителей волгоградского региона называют себя исключительно пунктуальными сотрудниками. Такая статистика радует работодателей, ведь надежный персонал напрямую влияет на стабильность бизнеса и доходы компании.

По данным сервиса SuperJob, постоянных нарушителей трудовой дисциплины в городе единицы. Лишь 3% респондентов признались, что задерживаются несколько раз в неделю, а 5% делают это несколько раз в месяц.

Среди тех, кто все же допускает опоздания, 77% обычно задерживаются не более чем на 10−15 минут. На полчаса опаздывают 9%, а на час и более — всего 3% опрошенных. Главные причины задержек связаны с транспортной инфраструктурой. На задержки автобусов жалуются 32% опрошенных, а на пробки на дорогах — 28%. Шестнадцать процентов сотрудников ссылаются на форс-мажорные обстоятельства. Десять процентов упоминают, что проспали, еще 8% помешали личные дела, а 6% сослались на семейные обязанности.

Низкая мотивация стала причиной опозданий лишь для 2% волгоградцев, а 4% не успевают добраться до офиса из-за длительности маршрута.

Ранее сообщалось, что суд обязал работодателей платить за ранний приход на работу.