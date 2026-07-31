Пробки и автобусы: из-за чего волгоградцы опаздывают в офис

Среди тех, кто все же допускает опоздания, 77% обычно задерживаются не более чем на 10−15 минут. На полчаса опаздывают 9%, а на час и более — всего 3% опрошенных. Главные причины задержек связаны с транспортной инфраструктурой. На задержки автобусов жалуются 32% опрошенных, а на пробки на дорогах — 28%. Шестнадцать процентов сотрудников ссылаются на форс-мажорные обстоятельства. Десять процентов упоминают, что проспали, еще 8% помешали личные дела, а 6% сослались на семейные обязанности.