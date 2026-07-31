Алексей Цуканов представлен в должности прокурора Нижегородской области

Алексею Цуканову предстоит много работы, отметил губернатор Глеб Никитин. «Мы высоко ценим взвешенный подход органов прокуратуры к надзору за соблюдением законодательства и уверены, что ваш профессиональный, управленческий опыт руководителя федерального уровня станет прочной основой для дальнейшего укрепления законности и правопорядка на нижегородской земле. Надеюсь, что с вашим приходом взаимодействие правительства региона и прокуратуры останется столь же конструктивным, деловым и предметным, как сейчас, и будет только развиваться», — сообщил губернатор.