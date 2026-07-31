Три школьника из Красноярского края победили в детской номинации конкурса «Моя страна — моя Россия»

Три юных автора из Красноярского края вошли в число победителей специальной детской номинации «Сказки народов моей страны» Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия». Победителями стали четвероклассница Алена Габова из Лесосибирска, шестиклассник Андрей Кротенко из Ужура и пятиклассница Виктория Соколова из Красноярска. Алена Габова представила «Сказку о северной звезде и двух сердцах». В основу сюжета легла история ее прабабушки и прадедушки, которые отправились на Крайний Север учить детей. Андрей Кротенко написал «Сказку о Лесном огоньке и добром сердце». В ней мальчик Егор помогает найти пропавшую корову и встречает персонажей, связанных с фольклорными мотивами: Лешего, Бабу-ягу и Домового. Виктория Соколова отправила на конкурс графическую работу «Красавица Севера». Картина выполнена акриловыми красками и дополнена декоративными элементами в технике бисероплетения. В этом сезоне на конкурс «Моя страна — моя Россия» зарегистрировались 80 257 участников со всей страны. Детская номинация «Сказки народов моей страны» объединила 1 272 участника от 3 до 13 лет. Юные авторы представляли работы в двух направлениях: текстовом и графическом. В первом дети писали авторские сказки, вдохновленные культурой и фольклором народов России, во втором создавали иллюстрации со сказочными образами и национальными мотивами. По итогам экспертной оценки определены 100 победителей из 43 регионов. Их работы войдут в ежегодный сборник сказок народов России, который получит каждый победитель. Конкурс проходит в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Фонда президентских грантов. Напомним, что в Красноярском крае расширяют инклюзивные туристические маршруты.